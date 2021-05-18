«Почему в 88 лет надо мной так издеваются?» В Нижнем Тагиле жители двух улиц несколько месяцев остаются без воды

Жители улицы Лермонтова и Рудного переулка в посёлке Рудник им. III Интернационала в Нижнем Тагиле с конца марта лишены и холодной, и горячей воды. Им приходится набирать воду в ближайшей колонке или покупать бутилированную.

88-летняя Елена Андреевна Арютова просит случайных прохожих за 100 рублей принести ей воду. Сама она сделать этого не может: сложно ходить.

«Я проработала несколько десятилетий на Коксохиме. Почему сейчас так надо мной издеваются? В 88 лет бабушку оставили без воды! Я старый человек, что мне, умирать на дороге?» — говорит пенсионерка.

АН «Между строк» / Елена Арютова второй месяц живёт без воды в доме АН «Между строк» / Елена Арютова второй месяц живёт без воды в доме

У бабушки не осталось родных в Нижнем Тагиле. Единственная дочь, Нина Гришина, живёт в Екатеринбурге и ухаживать за матерью постоянно не может. Из Екатеринбурга Нина обращалась и в прокуратуру, и в районную администрацию, и в «Водоканал-НТ», но там ей ответили, что эти сети к ним не относятся. Такой же ответ получили и другие жители.

«Мы говорим: как это не ваши? У нас же договор заключён с вами. Но нам сказали, что мы платим только за воду, за обслуживание мы не платим», — рассказала жительница дома в Рудном переулке Людмила Шагова.

Жители рассказывают, что в конце марта в доме по Рудному переулку, 18а произошла коммунальная авария, из-за чего всё подполье оказалось затопленным. Тогда хозяйка дома Марина вызвала «Водоканал-НТ», специалисты воду откачали. После этого она обратилась в частную компанию, которая, по словам местных жителей, заменила трубы. Но через несколько дней вода пропала вовсе, причём из всех близлежащих домов.

АН «Между строк» / После замены труб вода пропала АН «Между строк» / После замены труб вода пропала

В управлении горхозяйством тагильской мэрии подтвердили: сеть действительно бесхозная. Но пока продолжаются переписки с коммунальными службами, жителям двух улиц каждый день приходится таскать на себе воду, а 88-летняя бабушка вынуждена просить об этом случайных прохожих.