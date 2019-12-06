«Водоканал-НТ» остановил систему водоподготовки Черноисточинского пруда для ремонта отстойника

«Водоканал-НТ» изменил параметры качества подачи холодной воды из-за остановки системы водоподготовки со 2 декабря. Об этом АН «Между строк» рассказал замдиректора по производству на предприятии Евгений Захаров. Изменение параметров качества воды ежегодно согласуется с администрацией города и Роспотребнадзором. Оно необходимо для очистки шламохранилища от накопившегося ила, а также проведения ремонта одного из отстойников.

В этот раз в «Водоканале» хотят капитально отремонтировать отстойник № 2 на Черноисточинском гидроузле. На приведение его в порядок потратят более 3 млн рублей. Там в том числе установят гидроизоляцию бетонной поверхности наружных стен и перегородки. Ранее сотрудникам предприятия удалось за время неработы системы водоподготовки капитально отремонтировать четвёртый и пятый отстойники (всего их пять, по 75 метров в длину). «Водоканал-НТ» намерен отремонтировать все отстойники. Со дня запуска очистных сооружений ими капитально никто не занимался, уверяют в компании. Сам шламонакопитель также начали чистить только семь лет назад, после смены руководства предприятия, при этом функционирует он с 1971 года.

«Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске уже около 16 тысяч тонн отходов — 10 тысяч тонн в 2018 году и 6,5 тысячи тонн в 2019 году. Шламонакопитель, напомним, перестал быть источником негативного воздействия на Черноисточинский пруд, который является источником питьевой воды для жителей Вагонки и Гальянки. Сейчас предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки.