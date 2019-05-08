Водку с георгиевской ленточкой хотят запретить

Общественная организация «Трезвая Россия» предложила ввести запрет на продажу алкоголя с символами Победы, пишут «Известия».

Инициаторы идеи считают, что использование георгиевской ленточки на бутылке с водкой «дискредитирует понятие воинской славы». Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев отметил, что производители горячительных напитков не первый год «используют такие образы и символы» в своём «агрессивном маркетинге». Предложения, по словам Хамзаева, направлены в Минпромторг и Минздрав.

Против использования георгиевской ленточки в рекламных целях уже выступали и ветераны Великой Отечественной войны.