Водителей начнут лишать прав после трёх грубых нарушений ПДД

Министерство юстиции готовится дополнить Кодекс об административных нарушениях нормой, согласно которой российские водители могут лишиться водительского удостоверения на срок до полутора лет после трёх грубых нарушений правил дорожного движения в течение года, пишет «Коммерсантъ».

К таким нарушениям будут относиться превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет. В то же время нарушения, которые фиксировались автоматическими камерами, учитываться не будут.

Кроме того, будет ужесточено наказание за пьяное вождение: нетрезвого водителя могут лишить прав на срок до трёх лет, если он вёз ребёнка.