Водитель Volkswagen Polo сгорел в автомобиле после лобового столкновения с Ford Transit на трассе под Нижним Тагилом

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием двух автомобилей, которое произошло сегодня утром на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. По предварительной информации областной ГИБДД, около 9:00 водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в Ford Transit. От удара Polo загорелся, а микроавтобус получил значительные механические повреждения.

«Водитель Polo, мужчина 58 лет, от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Ford Transit, мужчина 28 лет, имеет водительский стаж с 2013 года, после оказания медицинской помощи был госпитализирован в ЦГБ № 1 с диагнозом "перелом нижней трети правой голени"», — сообщили порталу E1.ru в ГИБДД Свердловской области.

Сообщается, что погиший был жителем посёлка Свободный.