Очевидцы сняли вспыхнувший автомобиль после аварии под Нижним Тагилом

Сегодня около девяти часов утра на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда, недалеко от села Покровского, столкнулись два автомобиля. В местном паблике «Мурзачъ» во «ВКонтакте» появилось видео аварии. Одним из участников ДТП стал пассажирский микроавтобус Peugeot. Легковушка после столкновения загорелась. Информация о жертвах происшествия, а также том, кто является виновником аварии, по данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, станет известна позже.

Видео: «Мурзачъ|Нижний Тагил»