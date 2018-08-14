Водитель Сергея Носова стал помощником губернатора Магаданской области

Личный водитель экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова переехал вместе с шефом в Магаданскую область. Как рассказал АН «Между строк» источник в окружении Носова, 36-летний Константин Головатенко ушёл на повышение и теперь является помощником (референтом) врио губернатора Колымы.

Пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк подтвердила АН «Между строк», что Головатенко уволился практически сразу после досрочной отставки Носова.

«Да, я тоже слышала, что он сейчас в Магадане. Кем он работает, я не знаю, но вряд ли водителем, там у них в основном на вертолётах летают. Костя и тут был не просто водителем. Он очень образованный молодой человек, с Сергеем Константиновичем у них были хорошие отношения, он ему доверял», – рассказала АН «Между строк» Галина Кобяк.

Напомним, 28 мая президент России Владимир Путина назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. В сентябре Сергей Носов примет участие в выборах.

Ещё до официального объявления Кремля о назначении на сайте Avito появилось объявление о продаже известного всем тагильчанам внедорожника Nissan Patrol, принадлежащего главе города. По слухам, иномарку практически сразу же купил местный бизнесмен, но прокатился всего несколько раз и продал. Целью сделки был «носовский» госномер Н008СК, который якобы теперь приколочен к стене в подвале дома предпринимателя.