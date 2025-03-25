Водитель катера, который в 2023 году сбил Ирину Подмазову во время катания на SUP-доске, впервые извинился перед пострадавшей в суде 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила продолжает рассматривать громкое уголовное дело о наезде катера на SUP-бордистку Ирину Подмазову. Как сообщает ИА «Все новости», водитель лодки впервые извинился перед потерпевшей, но оспаривает часть обвинений.

Напомним, 28 июля 2023 года в вечернее время на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. SUP-бордист Иван Подмазов с семьёй и друзьями катались на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Ивана, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Ирина долгое время находилась в реанимации и только в октябре вернулась домой.

«На воду я больше не выхожу. Два месяца провела в больнице, из них две недели — в коме. Когда очнулась, долго не узнавала близких. Но самое страшное — это последствия для ребёнка, ещё неизвестно, как на нём это всё отразится. У него были страхи, с которыми мы боролись. Очень долго он просыпался ночью и плакал», — рассказала Ирина в суде.

Как сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Тагила, подсудимым по уголовному делу проходит Никита Крупской. Согласно информации АН «Между строк», во «ВКонтакте» мужчина зарегистрирован под фамилией Карпов, а настоящая — Крупский. Он обвиняется по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим лёгким (сверхлёгким) воздушным судном или маломерным судном, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи и статьей 271.1 настоящего Кодекса, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

Ущерб здоровью потерпевшая сторона оценила в 1,5 млн рублей. На судебном заседании Никита впервые частично признал свою вину и извинился перед Ириной. Он заявил, что двигался на безопасной скорости и не заметил SUP-борд из-за плохой видимости. По его словам, огни на катере были включены, а доска потерпевшей была невидима на воде. Однако свидетели и представители потерпевшей опровергли его слова, утверждая, что группа SUP-бордистов была обозначена светодиодными лентами, а погода в момент аварии была ясной, несмотря на темноту. В качестве свидетеля на суде выступил директор Центра защиты населения Сергей Копёркин. По его словам, судя по видеозаписям с места происшествия, группу SUP-бордистов было хорошо видно, а сап Ирины также был подсвечен.

«Частично признаю вину в том, что я сбил, но во время движения ходовые огни были включены, а SUP-борд был не подсвечен. Конечно, я извиняюсь и каюсь. Виноват в том, что я совершил. Прошу прощения», — сказал на суде обвиняемый.

По словам Ирины Подмазовой, решение двигаться к берегу было принято, потому что её ребёнок замёрз. Именно по этой причине её SUP-борд оказался в стороне от общей группы. Адвокат обвиняемого акцентировал, что при организованном катании должен проводиться инструктаж с подписями всех участников прогулки. Представитель потерпевшей парировал, что его подзащитная хорошо знает правила поведения на воде, а все SUP-доски использованные компанией друзей, принадлежали семье Подмазовых.