​​​​​​​Водитель грузовика, перевозивший молоко из Нижнего Тагила в Серов, устроил смертельное ДТП на трассе 

Водитель грузовика, ехавший из Нижнего Тагила, 27 октября около 7:00 уснул за рулём на трассе между Серовом и Краснотурьинском. Он выехал на встречную полосу, где влетел в легковые автомобили Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser.

В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. Находящийся за рулём Toyota мужчина не пострадал. Водителю грузовика потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В результате столкновения грузовой автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. Все автомобили получили значительные механические повреждения.

«Сам водитель пояснил, что в 2 часа ночи он выехал из Нижнего Тагила, предварительно загрузившись молочной продукцией. Приехав в Серов осуществил частичную выгрузку, поехал в Краснотурьинск и по дороге уснул за рулём», — рассказали в УГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам об обязательном соблюдении скоростного режима, отказа от опасных выездов на встречную полосу, а также от управления авто в утомленном и сонном состоянии.