Водитель без прав стал причиной ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 18 января, около 5 утра на дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск 25-летний водитель Lada Vesta, не имея прав на управление автомобилем, вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Fiat Dablo, водитель которой погиб на месте, ему было 45 лет.

Самого водителя Lada Vesta доставили в реанимацию. Также с травмами различной степени тяжести были госпитализированы пассажирка Lada Vesta и жена погибшего водителя Fiat.

Во время аварии все, кроме самого виновника ДТП, были пристёгнуты ремнями безопасности.