Во время выставки DefExpo-2018 в Индийском океане утонул сотрудник УВЗ из Нижнего Тагила

Накануне во время купания в Индийском океане утонул 55-летний тагильчанин, член российской делегации на выставке вооружений DefExpo-2018 Игорь Макаров, сообщает местная газета The Times of India. По информации АН «Между строк», погибший работал в управлении рекламно-выставочной деятельности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

«В 9 утра Макаров вместе с двумя другими женщинами-делегатами отправился купаться на пляж в городе Махабалипурам за курортом. Когда они купались, трое были отнесены в море огромной приливной волной. Пока они звали на помощь, двое охранников спасли двух женщин, но не смогли спасти Макарова», — говорится в заметке индийской газеты.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь, отмечает издание. Предварительной причиной смерти названо утопление, но окончательно это будет выяснено после вскрытия тела.

Индийская международная военно-техническая выставка DefExpo-2018 открывается сегодня, 11 апреля, и продлится три дня.