Во время урагана под Нижним Тагилом утонул рыбак

Под Нижним Тагилом во время прошедшего 9 октября урагана утонул рыбак. Тело мужчины 1955 года рождения и деревянную лодку сегодня утром на Верхнем прудке обнаружила местная жительница. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили АН «Между строк», что причины смерти на данный момент устанавливаются.

«Пока непонятно, послужил ли причиной смерти ураган или мужчине просто стало плохо. Ведётся проверка», — прокомментировали в полиции.

По информации АН «Между строк», утонувший работал частным охранником, проживал в Гальяно-Горбуновском массиве Нижнего Тагила.

В государственной инспекции по маломерным судам МЧС России отметили, что вчера на водоёмах Нижнего Тагила были высокие волны, что могло послужить причиной ЧП. Известно, что погибший был без спасательного жилета.

«Госинспекция по маломерным судам Нижнего Тагила напоминает гражданам о недопустимости выхода на воду в ветреную погоду, а также о необходимости использования спасжилетов», — заявил старший госинспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» Сергей Богдашин.

9 октября ураганный ветер оставил без электричества более 2,5 тысяч тагильчан. ГУ МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение до среды, 10 октября. Сегодня, по прогнозу синоптиков, в регионе вновь ожидается ветер до 25 м/с и более, а также дождь.