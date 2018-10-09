В Нижнем Тагиле энергетики ликвидируют последствия ночного урагана

Минувшей ночью в Нижнем Тагиле ураганный ветер оставил без электричества более 2,5 тысяч потребителей. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго». По данным компании, всего за ночь было зафиксировано 10 отключений во всех районах города. В настоящее время без электричества остаются жители села Покровское и посёлка Черноисточинск.

«Основная причина отключения — это падения деревьев на ЛЭП и короткие замыкания из-за схлёстывания проводов. Сейчас на местах обрывов работают 14 наших бригад. Планируется, что до 14:00 все неполадки будут устранены», — заявили АН «Между строк» в компании.

В пресс-службе ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» отметили, что технологические нарушения на объектах электросетевого комплекса были зафиксированы в посёлках Синегорский, Верхняя Ослянка, Северка, Серебрянка, Елизаветинское, Канава.

«В настоящий момент без электроснабжения находится около 8 000 человек в 45 населённых пунктах Свердловской области. Повреждения в электросетевом комплексе зафиксированы в распределительной сети. Речь идёт в основном о линиях электропередачи 10 кВ и ниже. Аварийно-восстановительные бригады ОАО "МРСК Урала" оперативно приступили к устранению последствий непогоды ещё ночью. Всего на энергообъектах сейчас трудится порядка 30 бригад, оснащённых всей необходимой спецтехникой», — отметили в «МРСК-Урала».

Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное накануне. В администрации Нижнего Тагила заявили, что ситуация находится под контролем и все городские службы находятся в повышенной готовности. При возникновении ЧС, аварий и происшествий просят информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.