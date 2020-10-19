Во время сдачи ЕГЭ более 400 выпускников заразились коронавирусом

Более 400 выпускников школ, сдававших ЕГЭ в 2020 году, заразились коронавирусом в период экзаменов, со ссылкой на заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева пишет РИА Новости.

«У нас было в период экзаменов...свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — заявил он на всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов.

По словам Музаева, в Роспотребнадзоре ожидали большего числа заразившихся выпускников, чего удалось избежать благодаря принятым санитарным мерам. На экзаменах в 2021 году ведомство не намерено ослаблять меры безопасности.

Ранее Анзор Музаев сообщал, что в ЕГЭ в 2020 году должны были принять участие 800 тысяч человек, 692 тысячи из которых были выпускниками этого года. Самым популярным экзаменом по выбору стало обществознание, его решили сдавать 375 тысяч человек, наименее популярными — литература и география, их выбрали 65 тысяч и 23 тысячи человек соответственно.