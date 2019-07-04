Во время салюта в Минске погибла женщина. Ещё 9 человек получили травмы

ЧП произошло в Минске 3 июля на праздновании Дня независимости Белоруссии. Во время салюта несколько фейерверков взорвались возле земли.

Салют был дан в шести точках города. В трёх из этих точек взорвались четыре фейерверка — шары и цилиндры с зарядами внутри. Взрыв разрушил салютные установки и выбил стёкла в близлежащих зданиях.

Как сообщает «Медуза», по данным минздрава Белоруссии погибла 64-летняя женщина, наблюдавшая за салютом на набережной в центре города. Металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию. Также за медицинской помощью обратилось 9 минчан. У восьми из них были осколочные ранения, еще одна женщина получила черепно-мозговую травму, упав от взрывной волны. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Но точная причина ЧП пока не установлена. Основная версия следователей - плохое качество фейерверков, так как по данным минобороны Белоруссии, во время салюта взорвались изделия только одного из пяти использованных калибров.