Во время разгона криминальной сходки в Екатеринбурге задержали 30 человек

Сотрудники полиции и Росгвардии накануне задержали 30 человек во время разгона криминальной «стрелки» в Екатеринбурге, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, на задержанных составили протоколы по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях.

«В отношении 28 человек составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство), в отношении ещё одного — по статье 18.8.1 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ». В отношении тридцатого задержанного составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»)», — рассказал полковник Горелых.

По словам представителя главка, пять человек из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению. В ходе спецоперации полицейские изъяли мешок с веществом зелёного цвета, а также семь пистолетов, два из них — с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами.

«Один из обнаруженных "стволов" был приведён в боевое состояние. Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области. Сегодня собранные по данному факту материалы представители МВД направят в районный суд для рассмотрения по существу», — сказал полковник Горелых.

Спецоперация, в ходе которой были задержаны эти люди, прошла в Екатеринбурге вчера в нескольких точках. Самой крупной стала операция в ресторане EatMeet на улице Юмашева — силовики вывели из заведения около 10 человек и положили их лицом в асфальт, а затем обыскали.

Как рассказал Znak.com источник, среди задержанных в ресторане есть авторитет Герман Гардт, который занимается спортивными клубами и является «поставщиком боёвок» для решения конфликтов. Второй участник «стрелки» неизвестен. По словам собеседника издания, конфликт сторон связан со строительством объекта на метеогорке.