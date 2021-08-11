В центре Екатеринбурга силовики в масках уложили 10 человек лицом в асфальт

Рядом с рестораном EatMeet на улице Юмашева, 5 в Екатеринбурге развернулась спецоперация силовиков — правоохранители уложили лицом в асфальт уже 10 человек, пишет E1.ru.

Вокруг задержанных создали оцепление. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, ОМОНа и ФСБ.

По словам корреспондента издания, работающие на месте силовики не комментируют инцидент. Однако очевидцы рассказали, что мужчин задержали после того, как увидели у них оружие.

«Эти мужчины стояли через дорогу напротив. Кто-то видел у них оружие. Некоторые пытались сбежать, но их всё равно догнали», — сообщили свидетели.

По данным издания, при обыске силовики нашли в рюкзаке у одного из мужчин пистолет. Пока не ясно, это боевое или травматическое оружие.