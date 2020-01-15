Во время послания Путина у Кремля задержали пенсионерку из Свердловской области с плакатом о коррупции

Во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию возле Кремля задержали пенсионерку Татьяну Панькину из Асбеста, пишет «Урал. МБХ Медиа».

Панькина держала плакат с надписью «Путин В. В., помогите! В городе Асбест расцвела коррупция, бандиты под вывеской “Единая Россия” захватили власть в городе, терроризируют думу, воруют в ЖКХ и даже у детей в школах. Силовики бездействуют!».

Сначала пенсионерка пыталась пройти без плаката на Красную площадь, но она была перекрыта. Тогда Панькина развернула плакат в Александровском саду возле Кремля. К ней трижды подходили представители правоохранительных органов и требовали убрать плакат, однако она отказывалась.

По словам политика из Асбеста Натальи Крыловой, которая присутствовала при задержании Панькиной, пенсионерку повезли в ОВД Китай-город — ей грозит 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

Напомним, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в своей речи он заявил, что материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребёнка, а также предложил пакет поправок в Конституцию и анонсировал референдум.