«Во время пандемии люди сидят без воды»: жители Алтайского края перекрыли трассу из-за нехватки воды и произвола застройщиков

В Алтайском крае жители посёлка Сибирская долина перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя против нехватки воды, её ужасного качества, а также произвола застройщиков, сообщают паблики «Barnaul 22» и «Инцидент Барнаул», а также издание «Тайга.инфо».

В паблике «Barnaul 22» опубликовано обращение протестующих — они обвиняют в жилищно-коммунальных проблемах бывших застройщиков, среди которых нынешнее руководство барнаульского ООО «Водснаб». По словам местных жителей, они шантажируют население, подавая воду с перебоями, так как владеют скважиной и водонапорной башней.

«Качество воды ужасное. Теперь он (один из застройщиков) этой скважиной шантажирует людей и подает воду с перебоями. Списывая это на несуществующие поломки, обвиняет людей. Бывшие застройщики, нынешние директор водоснабжающей организации ВодСНАБ и его отец, устроили беспредел. Итог: во время пандемии люди сидят без воды, без возможности помыть даже руки. Это больше 700 домов, около трёх тысяч жителей. Сегодня, 24 июня, у многих просто сдали нервы и от отчаяния жители решили перекрыть дорогу для того, чтобы на их проблему обратили внимание», — заявляют жители.

Они подчёркивают, что годами пишут жалобы в прокуратуру и местную администрацию, указывая на бесправные действия людей, ответственных за коммуникации в посёлке, но «получают только отписки». Накануне вечером, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, граждане начали блокировать трассу, занимая пешеходный переход. На место акции протеста прибыли сотрудники полиции, говорится в сообщениях в сообществе «Инцидент Барнаул». По данным издания «Тайга.инфо», прокуратура начала проверку информации, которую озвучили жители посёлка Сибирская долина.