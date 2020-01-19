Во время антифашистского марша в Москве были задержаны более 10 человек

В Москве 19 января прошёл ежегодный антифашистский марш, посвящённый памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, убитых в 2009 году неонацистами. По информации СМИ, во время согласованной акции были задержаны как минимум 10 человек.

Шествие проходило от Новопушкинского сквера по бульварам до станции метро Кропоткинская. Рядом с местом убийства участники марша возложили цветы. По данным «Белого счётчика», в шествии приняли участие более 1,4 тысячи человек.

Как пишет «ОВД-Инфо», на Гоголевском бульваре задержали восемь человек, среди них пятеро подростков. «Медиазона» сообщила о пяти задержанных у станции метро Кропоткинская. «МБХ медиа» пишет об 11 задержанных на Гоголевском бульваре, двое из них шли в ЛГБТ-колонне с плакатом, на котором была надпись «Объединяем ЛГБТ против репрессий». Имена задержанных и причины задержания — неизвестны.

Напомним, Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года членами неонацистской группировки Евгенией Хасис и Никитой Тихоновым. Тихонова признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы. Хасис получила 18 лет лишения свободы.