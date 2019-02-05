Во время аномальных морозов в Нижнем Тагиле неизвестный отключил отопление в жилом доме

В Нижнем Тагиле во время сильных морозов остался без отопления и горячего водоснабжения восьмиквартирный дом. Инцидент произошёл накануне вечером в доме № 78 по улице Тимирязева. Неизвестный перекрыл теплоузел, доступ к которому находится в одном из подъездов. Специалисты служб спасения оперативно установили тепловую пушку для сохранения температурного режима в квартирах тагильчан, а коммунальщики восстановили работу системы горячего водоснабжения. Сегодня к полудню в доме было уже тепло, проблем с горячей водой тоже не было.

По данным пресс-службы мэрии, на месте ЧП всю ночь находился глава Дзержинского района Александр Ревенко, утром дом № 78 посетил мэр Владислав Пинаев.

Больше никаких крупных коммунальных аварий в Нижнем Тагиле за последние сутки ЕДДС зафиксировано не было. Все службы городского хозяйства из-за морозов сейчас работают в усиленном режиме. При возникновении ЧС необходимо немедленно проинформировать Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.