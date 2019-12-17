Во Внуково задержали контрабандную партию наркотиков на 6 млрд рублей

Таможня московского аэропорта Внуково отчиталась о задержании крупной партии метадона — более двух тысяч бутылок с жидкостью, содержащей метадон, были найдены в грузе, следовавшем транзитом из Германии в Таджикистан, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Представители таможни подчеркнули, что на этикетках ёмкостей была указана ложная информация: количество содержания метадона в жидкости было занижено в сто раз. ФТС оценила стоимость этой партии на чёрном рынке в 5,8 миллиарда рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Позже в Минздраве Таджикистана сообщили, что эта партия предназначалась для лечения наркозависимых в стране. Она была закуплена Глобальным Фондом ООН в рамках программы помощи по борьбе со СПИДом. Использование метадона для лечения больных героиновой наркоманией (заместительная терапия) распространено во многих странах мира, ООН официально рекомендует эту методику. В России метадоновая терапия запрещена.