Во Владивостоке женщина выкинула в окно грудного ребёнка после визита соцслужб и полиции

Следственный комитет по Владивостоку проведёт проверку сотрудников полиции, органов ПДН и врачей, на следующий день после визита которых 37-летняя местная жительница выкинула в окно своего грудного ребёнка. От полученных травм малыш скончался.

Как рассказали в региональном СУ СКР, 21 ноября в полицию Владивостока поступило заявление от мужчины. Он был обеспокоен тем, что, пока он находится в командировке, супруга может причинить вред их ребёнку, поскольку женщина проявляла агрессию в отношении малыша. Приехавшие в квартиру к женщине сотрудники ПДН не заметили признаков, указанных в заявлении. Также на вызов выезжали сотрудники полиции. Они установили, что у женщины произошёл бытовой конфликт с матерью, но к моменту визита сотрудников правопорядка он был улажен.

По заключению медиков, которые тоже приезжали на вызов по заявлению обеспокоенного мужчины, мать ребёнка не проявляла признаков девиантного поведения, агрессии по отношению к ребёнку и не высказывала угроз.

Однако утром следующего дня в приступе ярости супруга заявителя выкинула грудного сына в окно восьмого этажа.