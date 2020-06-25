Во Владивостоке досрочное голосование по поправкам в Конституцию проводят в багажнике внедорожника

Во Владивостоке УИК № 838 во время досрочного голосования по поправкам в Конституцию разместили в багажнике легкового автомобиля у дома №48 на улице Русской, сообщил в Facebook председатель регионального отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов.

«Это вот нововведение нашей политической системы — избирательный участок в багажнике. Вот как-то так», — написал Батанов.

По его словам, кроме члена избирательной комиссии у так называемого избирательного участка находится один наблюдатель от Общественной палаты.

УИК № 838 располагается в школе № 63 во Владивостоке, однако на время пандемии коронавируса в России было принято решение проводить голосование на открытом воздухе.

Сегодня в России началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится шесть дней; основной день голосования 1 июля, который власти уже объявили выходным. Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.

Информация о голосовании по поправкам в Конституцию в Нижнем Тагиле — в нашем онлайне.