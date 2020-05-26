Во Владимирской области повысили чиновницу, посоветовавшую девочкам рожать, а не учиться

Исполняющей обязанности директора департамента здравоохранения Владимирской области назначили замдиректора департамента Юлию Арсенину, со ссылкой на сайт правительства региона пишет Znak.com.

Накануне директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев уволился по собственному желанию. Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявлял о сложностях с подбором кадров в управленческую команду региона — c начала года должности покинули несколько высокопоставленных руководителей администрации региона, в том числе три заместителя губернатора.

Скандальную известность Арсениной принесло заявление о пользе ранних родов, которое она сделала в конце июня прошлого года на заседании круглого стола, посвящённого практическим мерам по поддержке материнства и детства и повышению рождаемости.

«Родители подначивают девочек на получение образования и только потом уже на всё остальное. Хотя на самом деле чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ребёнок и тем больше она родит. Но в семьях в основном выступают против ранних беременностей», — цитировала чиновницу «Комсомольская правда».

Позднее Арсенина объяснила, что фраза про пользу ранних родов просто вырвана из контекста. На самом деле она имела в виду, что учёба и другие жизненные ситуации не должны мешать беременности.