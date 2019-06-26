Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок выбирать «молодые роды» вместо получения образования, пишет местный портал «Зебра-ТВ».

По её словам, таким образом женщина имеет больше шансов завести здоровое потомство.

«Мы, врачи, считаем: чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и её поколение и тем лучше для самой женщины. Чем раньше она начнёт рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит», — подчеркнула Арсенина.

По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей. Арсенина считает, что многое зависит от того, как ведёт себя мать девочки.

«Установка внутренняя должна меняться. Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает, может быть, один раз», — добавила чиновница.

Напомним, конец 2018 года запомнился серией скандальных высказываний чиновников. Так, в начале ноября произошёл публичный скандал с участием экс-главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких после того, как чиновница на встрече с общественниками в Кировграде заявила, что государство молодёжи «в принципе ничего не должно», потому что им «должны родители», которых, в свою очередь, «государство не просило рожать».

После этого новгородская чиновница Елена Писарева, спикер областной думы, заявила, что после 30 лет женщинам нужны не деньги, а ребёнок.