Во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете (ВИДЕО)

Во Владикавказе утром 12 февраля произошёл взрыв в супермаркете, здание полностью разрушено, со ссылкой на республиканское управление МВД пишет ТАСС.

По данным агентства, один человек пострадал. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет об одном погибшем.

РБК сообщает, что взрыв произошёл в торговом центре на улице Гагкаева. «Интерфакс» пишет, что произошёл взрыв газа в трёхэтажном здании супермаркета «Магнит». По предварительным данным, внутри был только охранник, он погиб. Из-за взрыва повреждены стёкла в соседних жилых домах, никто не пострадал.