Во Владикавказе экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве бывшего мужа сестры

Во Владикавказе задержали экс-прокурора Затеречного района Ольгу Швецову. Женщину подозревают в том, что она заказала убийство бывшего мужа своей сестры.

Как рассказали в СКР, в августе 2012 года Швецова во время поездки в Москву встретилась с главарём преступной группировки Асланом Гагиевым и заказала убийство бывшего мужа сестры — Александра Леонова, работавшего ледователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР. По версии следствия, женщина сделала это из личной неприязни. Леонов был убит 12 сентября 2012 года.

Как пишет Znak.com, группировка уроженца Грузии Аслана Гагиева начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года, в неё входило более 50 участников. Участниками сообщества убиты 60 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов, чиновники, бизнесмены.

На сегодняшний день 24 члена преступного сообщества были приговорены к длительным срокам заключения. Дело в отношении ещё 12 участников рассматривается судом, семеро объявлены в международный розыск. Также известно, что ещё семь членов группировки были убиты по указанию Гагиева. Сам он был в 2018 году экстрадирован из Австрии в Россию, сейчас мужчина находится под арестом.