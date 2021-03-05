Во «ВКонтакте» вышел трибьют-альбом на стихи Анны Ахматовой

Соцсеть «ВКонтакте» опубликовала альбом «Я — голос ваш» (18+), посвящённый русской поэтессе Анне Ахматовой. Альбом, в записи которого приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, IOWA, вышел 5 марта, в день памяти Ахматовой.

Название «Я — голос ваш» соцсеть выбрала по первым словам произведения «Многим», написанного Ахматовой в 1922 году. Участницы проекта сами выбрали стихотворения, на которые записали песни.

В сборник вошли 10 композиций. Альбом доступен эксклюзивно в «Музыке ВКонтакте» и приложении BOOM, через месяц он появится и на других площадках. Послушать пластинку можно в группе «Афиши МС» во «ВКонтакте».

«Мысль создать трибьют-альбом “Я — голос ваш” зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса “говорит” голосами современных исполнительниц, а её творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали», — приводит Афиша Daily слова креативного продюсера «ВКонтакте» Александра Бостана.