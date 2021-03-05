Во «ВКонтакте» вышел трибьют-альбом на стихи Анны Ахматовой

Соцсеть «ВКонтакте» опубликовала альбом «Я — голос ваш» (18+), посвящённый русской поэтессе Анне Ахматовой. Альбом, в записи которого приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, IOWA, вышел 5 марта, в день памяти Ахматовой.
Название «Я — голос ваш» соцсеть выбрала по первым словам произведения «Многим», написанного Ахматовой в 1922 году. Участницы проекта сами выбрали стихотворения, на которые записали песни.
В сборник вошли 10 композиций. Альбом доступен эксклюзивно в «Музыке ВКонтакте» и приложении BOOM, через месяц он появится и на других площадках. Послушать пластинку можно в группе «Афиши МС» во «ВКонтакте».
«Мысль создать трибьют-альбом “Я — голос ваш” зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса “говорит” голосами современных исполнительниц, а её творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали», — приводит Афиша Daily слова креативного продюсера «ВКонтакте» Александра Бостана.
- 14 января вышел альбом с песнями на стихи поэта Осипа Мандельштама. Трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» (18+) приурочен к 130-летию со дня рождения Мандельштама. Своё переосмысление творчества поэта с непростой судьбой представили уральские группы «Сансара» и «Курара», репер Oxxxymiron, Леонид Агутин, Алина Орлова, Илья Лагутенко и Kudamir Katitsa, IOWA, OQJAV, Noize MC, Володя Котляров из группы «Порнофильмы», Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto, Alina Pash, «Свидание», Daniel Shake, композитор Александр Маноцков, Tequilajazz, О! Марго и Катя Павлова. А грузинская команда MGZAVREBI исполнила «Веницейскую жизнь» на родном языке в переводе Джемала Аджиашвили.