Уральские рокеры приняли участие в записи альбома на стихи Осипа Мандельштама

Российские музыканты выпустили альбом с песнями на стихи поэта Осипа Мандельштама. Трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» (18+) приурочен к 130-летию со дня рождения Мандельштама, которое отмечается сегодня, сообщает «Медуза».

В альбом вошла 21 композиция, написанная 24 музыкантами, которые самостоятельно выбирали стихотворения поэта. Треки в альбоме расположены в порядке дат написания произведений: от самых ранних (1906 год) к поздним (1937 год).

Своё переосмысление творчества поэта с непростой судьбой представили уральские группы «Сансара» и «Курара», репер Oxxxymiron, Леонид Агутин, Алина Орлова, Илья Лагутенко и Kudamir Katitsa, IOWA, OQJAV, Noize MC, Володя Котляров из группы «Порнофильмы», Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto, Alina Pash, «Свидание», Daniel Shake, композитор Александр Маноцков, Tequilajazz, О! Марго и Катя Павлова. А грузинская команда MGZAVREBI исполнила «Веницейскую жизнь» на родном языке в переводе Джемала Аджиашвили.

«Готовясь к трибьюту, я нашёл и заказал сборник стихотворений Осипа Мандельштама, где стихи были составлены строго по годам их написания, вне циклов. Меня интересовали стихи, написанные именно в последний период. Получив посылку, распаковал её ещё на улице, и так вышло, что я открыл книжку именно на стихотворении “О, как же я хочу”. Я его не прочитал, а именно напел, мелодия сложилась, что называется, сама и с ходу. Мне оставалось только напеть её себе в телефон и дома собрать на гитаре. Позднее мы аранжировали её с Антоном Макаровым, музыкантом проекта “Диктофон”. Получилась песня о свете внешнем и внутреннем. Об их сочетании и следствии этого союза. Несмотря на то, что стихотворение называется по первой строке, я позволил себе всё же дать песне название — “Луч”», — приводятся в паблике трибьюта во «ВКонтакте» слова солиста «Сансары» Александра Гагарина.

Послушать альбом можно в группе «Афиши МС» во «ВКонтакте».

Команда продюсера трибьют-альбома Ромы Либерова обещает до июня каждую неделю публиковать клипы на треки на официальном сайте проекта и YouTube-канале Red Pepper Film. А после снятия коронавирусных ограничений запланирован большой концерт.

«Наш замысел родился от любви к Мандельштаму и казался невыполнимым. Но та же любовь, что его родила, дала настойчивость нам объединиться и работать, преодолевая трудности. Вышло настоящее чудо, причём объёмное: от меланхолического диско до рэп-пророчества. Да, класть стихи (особенно мандельштамовские) на музыку (особенно яркую и самобытную) опасно. Осознавая эту опасность, мы все вместе думаем, что речь Осипа Эмильевича сохранить удалось — и сам поэт станет слушать наш альбом, хохоча до слёз, где-то там, куда достигает звук, но не взгляд!» — цитирует Znak.com продюсера Рому Либерова.

Осип Мандельштам — один из самых известных поэтов Серебряного века. Он писал и лирику, и критические стихи о политическом строе и Сталине. В ноябре 1933 года Осип Мандельштам написал антисталинское стихотворение-эпиграмму «Мы живём, под собою не чуя страны». Борис Пастернак называл этот поступок самоубийством. На Мандельштама донесли. Поэт был сослан в лагеря, где скончался от сыпного тифа в возрасте 48 лет.