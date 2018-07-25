Во «ВКонтакте» появилась реклама выборов мэра Москвы с матом

Несколько крупных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» разместили ролик под названием «Когда тебе не всё равно», герои которого призывают пойти на выборы мэра Москвы с помощью грубой и ненормативной лексики, пишет TJournal.

В видео под трек «Мэром Москвы» рэпера ST жители столицы перечисляют вещи, которые им, выражаясь цензурно, небезразличны: широкие тротуары, свежие продукты и новые парки. В заключение минутного ролика они обращаются с призывом «не класть на выборы» и проголосовать за мэра Москвы.

Авторы ролика неизвестны, однако его разместили в пабликах с большим количеством подписчиков: «Ору, сэр!», «А ты знал?», «Атеист», «Мизантроп», «Хитрости жизни | GIF», «Бог фотошопа», «Достижения человечества», «Филиал сообщений от родственников» и других. Модераторы некоторых вскоре удалили пост, но остались репосты.

Позже PR-директор ST Нина Пономарёва сообщила TJ, что после их обращения ролик «Когда тебе не всё равно» заблокировали во «ВКонтакте».

«Мы видим видео впервые и крайне возмущены незаконным использованием Сашиного трека в этом гнусном ролике. Мы уже попросили своё музыкальное издательство, чтобы это творение заблокировали», — подчеркнула она.

Похожая политическая реклама выходила и перед президентскими выборами.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.