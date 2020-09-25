Во Вьетнаме полиция изъяла более 300 тысяч использованных презервативов, которые кипятили и продавали под видом новых

Вьетнамская полиция обнаружила подпольный склад по продаже использованных презервативов, которые очищали и вновь упаковывали под видом новых, сообщает местный телеканал VTV.

Презервативы кипятили, сушили, упаковывали и перепродавали под видом новых в отелях и на рыночных прилавках возле склада. По данным местных СМИ, полиция конфисковала на одном из складов в южной провинции Вьетнама Биньзыонг около 360 килограммов презервативов, что эквивалентно 345 тысячам штук.

Женщина, задержанная во время операции, рассказала полиции, что использованные презервативы сначала кипятили в воде, затем сушили и восстанавливали форму, надев на деревянный фаллос. После этого их переупаковывали и продавали. За каждый килограмм презервативов работница получала 17 центов. Она также рассказала, что использованные презервативы ежемесячно поступали от одного человека. По данным вьетнамской полиции, задержанная женщина была наёмным работником, организатор подпольного бизнеса неизвестен.