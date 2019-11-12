Во дворце культуры «Юбилейный» школьникам Нижнего Тагила показали фильм московского режиссёра «Город без опасности»

В Нижнем Тагиле школьникам впервые показали фильм «Город без опасности», который сняла московская продакшн-студия «Группа товарищей». В короткометражке собраны ответы на детские и взрослые вопросы: что делать, если за тобой гонится собака, где искать помощи, если ты потерялся, и как вести себя с незнакомыми людьми.

Съёмки 30-минутного фильма проходили в Нижнем Тагиле и Качканаре в апреле этого года. Главную роль тогда сыграл 12-летний актёр из Москвы Ярослав Ефременко, однако тагильчане также засветились в картине. Это актёры местных театров и воспитанники театральной студии «Амплуа» дворца культуры «Юбилейный».

«Для нас это был какой-то новый интересный опыт. Как только я сказала детям о съёмках, они сразу загорелись идеей и начали готовиться. Участвовала в основном младшая группа и несколько человек из старшей. Те, конечно, завидовали малышам, которые только-только пришли и уже в кино попали», — рассказывает руководитель театрального коллектива Екатерина Колотыгина.

Премьера прошла летом этого года, сегодня фильм уже есть на YouTube. Организовал открытый показ для учащихся местных школ ДК «Юбилейный». Посмотреть социальную короткометражку пришло порядка 250 человек. Как рассказывают школьники после просмотра фильма, таких правил не встретишь в учебнике по ОБЖ и не найдёшь в интернете.

«Я сама в детстве однажды потерялась. Я плакала очень громко, и мне помогли прохожие. То же рассказано и здесь, когда маленькая девочка потеряла бабушку. Действительно важно, чтобы в такой ситуации у ребёнка был либо номер телефона родителей, либо адрес», — отметила одна из учащихся школы № 33.

Во время съёмок финансовую и организационную поддержку оказал ЕВРАЗ. Сегодня руководство компании помогло и с организацией фотовыставки, которая расположилась в фойе ДК. На кадрах запечатлены интересные моменты со съёмочного процесса. Увидеть их может любой желающий до 19 ноября. Уже сейчас во Дворце культуры планируют показать фильм ещё и в декабре, для дошкольников.