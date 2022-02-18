«Внутриквартальные проезды ремонтируем только по решению суда». Депутаты и чиновники поспорили о том, кто должен отвечать за содержание дорог во дворах

В Нижнем Тагиле 17 февраля на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству был поднят вопрос, касающийся дорог во внутриквартальных проездах и дворах. Депутаты гордумы поинтересовались о судьбе дорог во дворах. На это начальник управления городского хозяйства Андрей Лебедев ответил, что ремонт таких участков предусмотрен только в рамках использования средств, выделенных по судебным решениям.

«Внутриквартальные дороги не входят в муниципальный заказ и не учитываются при формировании бюджета. Они находятся в ведении общедомового хозяйства, поэтому позиция города по этому вопросу такова: обслуживанием этих дорог должны заниматься сами жители многоквартирных домов», — пояснил замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

В то же время заместитель мэра отметил, что по решению суда муниципалитет эти дороги ремонтирует. В качестве решения проблемы он предложил жителям города, которых не устраивает состояние внутриквартальных дорог, подать заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Данная программа, по словам Копысова, подразумевает софинансирование ремонта со стороны муниципалитета в размере 5% от затрат на основные мероприятия и 20% на дополнительные.

«Внутриквартальные проезды города — это наша головная боль на протяжении последних нескольких лет. Каждый трактует ситуацию в свою пользу: управляющая компания скидывает ответственность на администрацию города, а та, в свою очередь, на самих жителей. Может быть, нам нужно разработать нормативный документ, который регулировал бы это взаимодействие? Это совершенно ненормальная ситуация, когда муниципалитет ремонтирует эти дороги только по решению суда. Я считаю, что подобное решение судья принимает не потому, что так захотел, а потому, что для этого есть свои правовые основания», — отметил депутат Руслан Юсупов.

Председатель комиссии Денис Корякин согласился с коллегой и подчеркнул, что подобный вопрос следует принять к сведению.

«Почему по решению суда мы ремонтируем эти дороги, а без решения почему-то считаем, что это не наша компетенция? Возможно, этот вопрос стоит вынести на отдельное обсуждение», — заявил Корякин.

Напомним, в ноябре 2019 года прокуратура Ленинского района через суд заставила городскую администрацию отремонтировать участок дороги между домами на улице Зари.