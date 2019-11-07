Прокуратура через суд заставила мэрию Нижнего Тагила отремонтировать межквартальный проезд

Ленинская районная прокуратура Нижнего Тагила через суд заставила городскую администрацию отремонтировать участок дороги между домами № 41 и № 49 по улице Зари. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе надзорного ведомства, при проверке были выявлены разрушения дорожного покрытия, которые, по мнению прокуратуры, создавали угрозу для безопасности движения.

Прокуратура направила иск к администрации города с требованием отремонтировать дорогу до 30 июня 2020 года. Суд требования полностью удовлетворил. Мэрия Нижнего Тагила подала апелляционную жалобу, но Свердловский областной суд оставил её без удовлетворения.