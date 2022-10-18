Вместо отменённой Универсиады в Екатеринбурге пройдёт Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ

Владимир Путин подписал распоряжение о проведении ряда мероприятий в рамках российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Одним из таких соревнований станет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В предварительный список учебных заведений, которые станут участниками международного фестиваля, вошли 246 вузов из 94 стран мира, в том числе 23 вуза России. По итогам соревнований будет разыграно 189 комплектов медалей.

«Спортсмены должны быть не моложе 17 лет и не старше 26 лет. Прогнозируемое число спортсменов — 4100, около 700 судей, до 250 тысяч зрителей. К работе на фестивале будет привлечено не менее 6 тысяч волонтёров», — рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области.

Предварительными датами фестиваля называют период с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования планируется проводить по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол «3х3», бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо.

«Мы практически полностью готовы, объекты почти достроены. Игры пройдут в августе 2023 года, в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга. Надеюсь, получится праздник не хуже, чем во время чемпионата мира по футболу, который мы все с удовольствием вспоминаем», — отмечал ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фестиваль пройдёт на спортивных объектах, которые строили к Универсиаде-2023. Среди названных площадок — Академия волейбола Н. В. Карполя, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, Академия тенниса «Гринвич», МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», ДИВС и другие.

Напомним, ранее Екатеринбург лишили права проведения летней Универсиады-2023 решением исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU). Универсиада должна была пройти в столице Свердловской области с 7 по 19 августа 2023 года.