Вместо иеромонаха в новый состав Общественной палаты попадёт известный тагильский бизнесмен Олег Сохраннов

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправит в Общественную палату города председателя Совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олега Сохраннова вместо иеромонаха. Изначально планировалось, что в состав коллегиального органа от градоначальника попадёт иеромонах Зосим (Аленичев), исполняющий обязанности настоятеля Казанского мужского монастыря. Но в самый последний момент мэрия выпустила постановление с требованием внести изменение в прежнее решение.

Олег Сохраннов является старожилом местной Общественной палаты. Также он не раз оказывался в числе лучших благотворителей, помогающих администрации Нижнего Тагила благоустраивать городские территории и дворы, реализовывать различные социальные проекты. ЗАО «Стройкомплекс» достаются многие муниципальные контракты по капитальному ремонту многоквартирных домов, школ и других объектов в муниципалитете.

Вместе с Сохранновым в число утверждённых членов коллегиального органа попали: почётный гражданин города Михаил Аршанский, председатель местной общественной организации «Центр общественных инициатив» Татьяна Камешкова, главный врач поликлиники № 4 Жанна Климова. Среди тагильчан, впервые выдвинутых для включения в её состав, — председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров города Владимир Свистунов, директор Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е. А. и М. Е. Черепановых Михаил Холкин.

Напомним, накануне, 27 февраля, депутаты Нижнего Тагила на очередном заседании гордумы утвердили свой список из шести человек, которые войдут в Общественную палату города третьего созыва. Оставшихся шестерых участников в ближайшее время выберут из числа представителей городских религиозных, профессиональных, научных, творческих объединений и политических партий. Решение об их включении в ОП примет путём голосования действующий состав этого органа.

Общественная палата Нижнего Тагила создана в конце 2015 года. Согласно положению, она является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность в целях достижения общественного согласия при решении важнейших социальных, экономических и политических вопросов местного значения, регулярного и конструктивного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления в интересах населения города. В состав ОП входят 18 человек, постоянно или преимущественно проживающих в Нижнем Тагиле. Все они осуществляют свои полномочия на неосвобождённой и безвозмездной основе. Председателем данного органа сейчас является советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» почётный гражданин города Михаил Аршанский.