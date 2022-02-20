«Вместо 45 ставят 7». Депутаты гордумы Нижнего Тагила раскритиковали мэрию за «позорные» остановки общественного транспорта

В Нижнем Тагиле на заседании постоянной комиссии думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты раскритиковали работу администрации в вопросе оборудования города остановочными комплексами. Начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев заявил, что за 2021 год в городе было установлено 7 остановочных павильонов на сумму 1,51 млн рублей, а в 2022 году планируется потратить 1,12 млн рублей и соорудить 6 остановок. Обустройством остановочных пунктов будет заниматься муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3».

«Мы рассматривали предложения, в том числе с коммерческими организациями. Сейчас рекламный рынок обвалился. Торги не срабатывают. Да и цены на сегодняшний день выросли. Если в течение года будет наблюдаться экономия по другим статьям, мы сможем внести корректировки», — комментирует ситуацию Лебедев.

Депутаты напомнили чиновнику, что в 2020 году был сформирован план, согласно которому до 2025 года в Нижнем Тагиле должно было появиться 179 новых павильонов на остановочных пунктах, 45 из которых планировалось поставить уже в 2021 году за 5,2 млн рублей.

Замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов объяснил причину подобного положения дел приоритетами при распределении бюджета.

«Дорожная деятельность в бюджете сформирована с дефицитом. У нас в плане по обеспечению безопасного дорожного движения присутствуют и остановочные комплексы. Если рабочая группа примет решение по тем суммам, которые мы планировали выделить, то и остановочные комплексы будут поставлены, а пока только так», — добавил Копысов.

Членов комиссии не устроил подобный ответ. Они предложили чиновникам присмотреться внимательнее к этой проблеме, а депутат Руслан Юсупов назвал установленные муниципалитетом за последний год остановки позорищем.

«Вот я слушаю это всё и не понимаю, по каким критериям формируется перечень объектов, которые попадают в фонд капремонта и реконструкции. Если мы на протяжении года обсуждаем одни и те же улицы, есть обращения депутатов, решения комиссии, обращения жителей, и эти объекты туда не попадают. У нас был график вплоть до 2024 года, а сейчас я слышу, что всё это опять не будет сделано», — добавил Юсупов.

Напомним, что с предложением по установке остановочных павильонов за счёт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выступили депутаты городской думы. Тогда в управлении городским хозяйством мэрии сформировали график по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта.