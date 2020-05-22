В Нижнем Тагиле установят 179 новых остановочных павильонов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

До 2025 года в Нижнем Тагиле появится 179 новых павильонов на остановочных пунктах. Их установят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За четыре года на эти цели планируется потратить 20,7 млн рублей. В 2021 году за 5,2 млн рублей установят 45 остановочных конструкций. Предварительная стоимость одного павильона составляет 116 тысяч рублей.

Разработать специальную муниципальную программу по установке павильонов и в рамках неё ежегодно закладывать в бюджете города хотя бы несколько миллионов рублей тагильским чиновникам предложили в феврале депутаты гордумы. В управлении горхозяйством при мэрии сформировали график по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта. Правда, их финансирование по-прежнему под вопросом. Народные избранники на прошедшей 21 мая думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству попросили горадминистрацию заранее предусмотреть необходимые средства при формировании бюджета на следующий год. В ближайшее время чиновники должны встретиться с представителями екатеринбургской компании ООО «Тимилинк». Они предлагают установить в Нижнем Тагиле «умные» остановки, в том числе за счёт частных инвестиций.

Ранее Минтранс Свердловской области отказал тагильской мэрии в финансировании покупки новых остановочных павильонов для города. По мнению региональных чиновников, затраты на данные цели должен нести муниципалитет.