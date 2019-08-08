Вмешался министр: финиш марафона «Европа — Азия» перенесли с газона Центрального стадиона

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в эфире передачи «Стенд» на «Четвёртом канале» заявил, что участники марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге не будут финишировать на газоне Центрального стадиона, как это планировалось изначально.

«Финиш 11 августа состоится вне поля. Сохранить газон для матчей Урала и российской молодёжки в октябре — важнее, сказал он на записи "Стенда". От себя добавлю: [президенту ФК "Урал"] Григорию Иванову выводить 500 футболистов на защиту травы не потребуется», — написал ведущий передачи Максим Путинцев в Facebook.

Ранее в комментарии E1.ru Григорий Иванов высказывался категорически против бегунов на газоне: он опасался, что марафонцы вытопчут траву на поле и хозяева стадиона просто не успеют восстановить её до ближайших футбольных матчей. Он заявлял, что готов вывести футболистов, чтобы перекрыть проход на поле, но при этом подчёркивал, что против финиша на стадионе он ничего не имеет, если никто не будет забегать в чашу «Екатеринбург Арены».

Устроители марафона в свою очередь обещали, что бегуны покрытие не повредят, а сам газон на время финиша «Европы — Азии» накроют специальным пластиковым покрытием, как во время стадионного концерта группы «Ленинград».

«Из-за переноса финиша дистанция сократилась на 38 метров, но мы их добавили в другом месте», — заявил директор марафона Андрей Уткин.

Международный марафон «Европа — Азия» ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2014 года. В прошлом году в нём приняли участие 6800 человек, из них 788 человек пробежали дистанцию в 42 километра. В этом году организаторы установили лимит в 10 тысяч участников, на марафонскую дистанцию уже нет свободных мест.