Власти Зауралья перекопали дорогу, чтобы не впускать автомобили из Свердловской области

Около деревни Новая Талицкого района Свердловской области, расположенной на границе с Курганской областью, рабочие перекопали поперёк дорогу, ведущую из Среднего Урала в Зауралье, сообщает Znak.com. Как пояснили изданию в курганском оперштабе, такое решение было принято для недопущения распространения коронавируса в Зауралье. По словам местных чиновников, такие ограничения не помешают движению спецтранспорта — пожарных машин, скорой помощи и других: они смогут проехать по федеральным трассам.

Неделю назад власти Зауралья ввели ограничение на въезд в регион, выставив круглосуточные посты ГИБДД на федеральных и региональных трассах на границах с соседними субъектами. В апреле региональные власти закрыли межрегиональные автобусные перевозки и добились временной отмены рейсов из Москвы, где сейчас самая неблагоприятная в стране ситуация по коронавирусу.