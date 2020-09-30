Власти выделят 1,4 миллиарда рублей на федеральную платформу для мониторинга утечек и мошеннических сайтов

В России разработают платформу для мониторинга мошеннических сайтов и утечки персональных данных, на неё выделят 1,4 миллиарда рублей, со ссылкой на обновлённую версию федерального проекта «Информационная безопасность» пишет «Коммерсантъ».

Платформу планируется создать к 2021 году, она будет мониторить информационные сайты госорганов и учётные записи граждан в Единой системе идентификации и аутентификации, используемой на сайте госуслуг. Предполагается, что скомпрометированные данные попадут в единую базу данных, а использующие их ресурсы будут заблокированы. Кроме того, система будет самостоятельно определять источник утечки и искать злоумышленников; каким образом это будет происходить, не уточняется.

Согласно данным InfoWatch, в 2019 году утечки в госорганах и силовых структурах России составили 20,8% от всей компрометирующей информации, а утечки из муниципальных учреждений — 11,6%. При этом в среднем в мире на эти проблемы приходится 14,9% и 7,7% соответственно.

В январе замначальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов сообщил о разработке государственного антивирусного сканера для проверки файлов — на его создание с 2019 по 2021 год выделят по 30 миллионов рублей.