Власти Удмуртии отказались отменять обязательное ношение масок

Власти Удмуртии решили не отменять обязательное ношение масок в регионе — в размещённом на сайте правительства указе главы республики Александра Бречалова о смягчении коронавирусных ограничений нет пунктов, затрагивающих ношение масок.

Как и анонсировал Бречалов, в Удмуртии снимаются ограничения на работу общепита и культурно-досуговых учреждений. В документе ничего не сказано об отмене или смягчении масочного режима — этот пункт остался без изменений.

Ранее, 9 февраля, глава республики заявил, что с 12 февраля требование носить маски в Удмуртии будет носить рекомендательный характер. Следом за ним об отмене масочного режима объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. На следующий день Роспотребнадзор заявил, что российские субъекты не имеют полномочий отменять масочный режим.