Власти Татарстана лишают жилья 93-летнюю труженицу тыла

Суд в Татарстане постановил выселить из квартиры 93-летнюю труженицу тыла Великой Отечественной войны Марфугу Гадиеву, пишет RT.

По мнению властей, трёхкомнатная квартира женщины в центре Зеленодольска находится в аварийном доме: здание признали непригодным для жилья из-за деревянных лестниц, отстающих от стен обоев и расшатанных сливных бачков в туалетах.

«Наш дом ни в коем случае не аварийный — я сама занимаюсь дизайном, и я в этом понимаю, я лично проверила здание от крыши до погреба. Дом идеальный, его строили на века!» — говорит дочь Гадиевой Дания Перминова.

Она отметила, что купила маме квартиру за два миллиона рублей. Власти предложили женщине взамен имеющегося жилья 748 тысяч рублей и попросили искать другое жильё.

Пенсионерка в годы войны работала на оборонном заводе. Сейчас она ежегодно получает поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.