Власти Свердловской области в четвёртый раз пытаются найти фирму, которая отремонтирует поликлинику Демидовской ГБ

Власти Свердловской области в четвёртый раз пытаются найти подрядчика на капитальный ремонт исторического здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ». Соответствующий тендер был размещён на сайте Госзакупок 25 июля. Предыдущие три аукциона признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявившихся.

Начальная цена контракта составляет 89,5 млн рублей. Первый и второй аукционы, проводимые в марте и апреле 2022 года, были выставлены на торги с начальной ценой 78,7 млн рублей. После второй неудачной попытки по поиску подрядчика цена контракта была увеличена почти на 11 млн рублей.

Согласно требованиям к содержанию заявки на участие в закупке, потенциальный подрядчик должен иметь действующую лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия народов России. Победитель аукциона должен заняться реставрацией оснований и фундамента здания, восстановлением кладок и ограждающих конструкций, реставрацией декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора, консервацией и воссозданием монументальной и станковой живописи.

Заявки принимаются до 2 августа. В случае, если подрядчик будет найден, объект должен быть отремонтирован и передан заказчику не позднее 1 апреля 2023 года.

Демидовская поликлиника является памятником архитектуры федерального значения. Госпиталь для рабочих тагильских заводов был построен в 1825 году по проекту крепостного архитектора Александра Чеботарёва. На начало 2020 года состояние здания оценивалось как удовлетворительное. Изначально провести реставрацию исторического здания поликлиники планировалось к 300-летию Нижнего Тагила.