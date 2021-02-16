Власти Свердловской области ужесточили условия проведения митингов

Депутаты Заксобрания Свердловской области расширили полномочия областного Министерства общественной безопасности по переносу митингов, пишет Ura.ru. С этой целью были внесены поправки в региональный закон о проведении публичных мероприятий.

«Федеральным законом от 30 декабря внесены изменения в нормативный акт о публичных мероприятиях, митингах, шествиях. Во исполнение этого закона мы должны изменить полномочия уполномоченного органа Свердловской области», — пояснил первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий.

Теперь в случае мотивированного отказа в проведении публичного мероприятия Министерство общественной безопасности должно предложить организаторам конкретное место, куда оно может быть перенесено, а также предложить конкретное время акции. Кроме того, если последний день срока ответа выпадает на воскресенье или на нерабочий праздничный день, уполномоченный орган вправе дать ответ на следующий день.