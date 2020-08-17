Власти Свердловской области разрешили ресторанам, барам и кафе вернуться к работе

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов 17 августа подписал указ, согласно которому в регионе могут возобновить работу рестораны, бары, кафе, а также другие заведения общепита. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации и вступает в силу 18 августа.

Как пишет Е1.ru, в помещениях заведений нужно будет соблюдать масочный режим, а на входе посетителям будут измерять температуру.

Также с завтрашнего дня в Свердловской области могут вернуться к работе санатории и базы отдыха.

Помимо этого, Орлов разрешил возобновить работу частным детским садам — при условии заполняемости групп не более чем на 50%. Государственные детские сады могут начать работать без каких-либо ограничений.