Власти Свердловской области потратят выделенный правительством 1 млрд рублей на строительство ЕКАД

В 2019 году правительство РФ выделит Свердловской области дополнительный миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог. Как сообщили в региональном департаменте информполитики, эти средства будут направлены на возведение Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД).

Как пишет Znak.com, 570 млн рублей будут потрачены на строительство третьего пускового комплекса — 10-километрового участка трассы, соединяющего Полевской тракт с Челябинским. Оставшиеся 430 млн рублей пойдут на реконструкцию самого старого участка дороги Семь Ключей — Большой Исток, который сейчас работает «в режиме критической перегрузки».

Согласно поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ЕКАД должны замкнуть к 2023 году, перед летней Универсиадой.