Власти Свердловской области порекомендовали жителям региона отказаться от участия в крестном ходе, приуроченном к фестивалю «Царские дни»

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков порекомендовал жителям региона отказаться от участия в крестном ходе, который пройдёт в Екатеринбурге в ночь на 17 июля в рамках фестиваля «Царские дни», из-за риска заразиться коронавирусом.

«Мы бы порекомендовали всем гражданам поберечь здоровье и не принимать участие в любых публичных мероприятиях, в том числе и в указанном. Любые массовые мероприятия — это дополнительные риски. И когда мы говорили о параде, и когда мы говорим о крестном ходе, мы советуем людям дистанционно ко всему этому относиться, потому что риски никуда не исчезли. И даже с маской и социальной дистанцией риски существуют», — цитирует замгубернатора Znak.com.

В Свердловском Роспотребнадзоре усомнились в целесообразности проведения крестного хода и заявили, что «проведение массовых мероприятий в условиях подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно увеличивает риски её распространения».