Власти Свердловской области объяснили, почему туркластеру «Гора Белая» урезали финансирование

Туристический кластер «Гора Белая» всё-таки может получить желаемое финансирование на 2023 и последующие годы. Об этом в разговоре с журналистами 66.ru рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, что согласно проекту бюджета Свердловской области на 2023 год региональные власти намерены выделить на развитие туркластера в Нижнем Тагиле всего 1 млн рублей вместо запрошенных 1,4 млрд рублей. По словам представителя туркластера, деньги необходимы на подготовительные и проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения для строительства канатных дорог и трасс, системы снегообразования, инженерных сетей, парковок и проездов для горнолыжной деревни и другое.

Замгубернатора отметил, что сейчас в региональном правительстве ведутся переговоры с инвесторами по вопросу привлечения в туркластер инвестиций.

«Сейчас ведутся переговоры с двумя инвесторами, которые заинтересованы в инвестициях в проект “Гора Белая”. Переговоры ведутся на уровне губернатора Свердловской области. Соответственно, бюджетные деньги на проектирование и сети проект получит, только когда инвестор подтвердит свои обязательства по вложению частных средств. Никто вперёд паровоза не побежит и не будет выделять бюджетные средства, не подкрепившись соответствующими юридическими соглашениями с инвесторами», — пояснил 66.ru Дмитрий Ионин.

Чиновник отметил, что работу с инвесторами необходимо провести до 2024 года, пока продолжают действовать меры поддержки, в особенности выделение средств из федерального бюджета и субсидирование части средств.

Амбициозный проект туркластера «Гора Белая» как место притяжения для туристов со всей России в 2018 году анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу активно поддержал первый губернатор Эдуард Россель. За это время в туристический кластер на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая» свердловские власти вложили почти 500 млн рублей в виде субсидий УК ТРК «Гора Белая» и УК ТРК СО.

Первоначально общая стоимость проекта оценивалась в 45 млрд рублей, из которых 15 млрд должны были привлечь из средств бюджета. На территории горнолыжного комплекса планировалось построить 37 новых трасс и 200 объектов индустрии туристического сервиса и развлечений. Кроме того, в 15 посёлках близ горы должны были появиться визит-центры, кафе и рестораны, гостиницы, беседки. По планам к 2028 году турпоток мог увеличиться с 300 тысяч до 1,5 млн туристов в год. Но на данный момент на «Горе Белой» никаких строительных работ так и не началось.